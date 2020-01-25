В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1372 человек

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Число летальных исходов не изменилось и составляет 41

В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. Об этом сообщаю китайские СМИ.

Сообщается, что по данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

Напомним, во Франции зафиксировали уже три случая заражения коронавирусом, который начал распространяться из китайского города Ухань. Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо. По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания, первые в Европе. А в отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае - речь шла о родственнике одного из уже больных пациентов.

Как писало РБК-Украина ранее, третий случай заражения новым типом коронавируса 2019 nCoV зафиксировали в Японии.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.