ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пекин остановит междугородное автобусное сообщение из-за коронавируса

Новости » Общество     25.01.2020 - 15:20
Пекин остановит междугородное автобусное сообщение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

В Пекине приостановят движение курсирующих автобусов с 26 января

В Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января. Об этом сообщает Beijing News со ссылкой на департамент транспорта столицы КНР.

До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. Так, в городе приостановили работу метро, вокзал и аэропорт, междугородним автобусам запретили проезд через него. Теперь чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.

Напомним, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.

В России заподозрили коронавирус среди студентов университета Во Франции зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь