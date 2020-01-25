Пекин остановит междугородное автобусное сообщение из-за коронавируса

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

В Пекине приостановят движение курсирующих автобусов с 26 января

В Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января. Об этом сообщает Beijing News со ссылкой на департамент транспорта столицы КНР.

До этого власти Китая закрыли доступ в Ухань. Так, в городе приостановили работу метро, вокзал и аэропорт, междугородним автобусам запретили проезд через него. Теперь чтобы покинуть город, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.

Напомним, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.