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У Китаї заявили про прискорення поширення коронавірусу по країні

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 18:01
У Китаї заявили про прискорення поширення коронавірусу по країні
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, збільшилось до 1372 людина.

Темпи поширення небезпечної коронавірусної інфекції у Китаї прискорюються. Про це заявив у суботу голова КНР Сі Цзіньпін, передають китайські ЗМІ.

"Ми зіткнулися зі складною ситуацією, так як поширення нового коронавірусу прискорюється", - заявив він.

Нагадаємо, в Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1372 осіб.

За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросло до 1372 людина. При цьому кількість летальних випадків не змінилося і складає 41.

Додамо, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Крім того, в Пекіні призупинять рух автобусів, щоб попередити поширення коронавірусу з 26 січня.

Спалах вірусу була вперше зафіксовано в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.

У Китаї кількість хворих коронавірусом збільшилася до 1372 осіб Всі туристичні компанії Китаю повністю припиняють організацію турів
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