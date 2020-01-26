В Китае заявили о риске заражения коронавирусом в период инкубации

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода. Об этом сообщает CGTN.

Он рассказал, что инкубационный период в среднем составляет десять дней. Самый непродолжительный длится один день, а наибольший - 14 дней. Сяовэй отметил, что в этот период вирус заразен, что сильно отличается от ОРВИ.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ученые установили, что 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

Ранее были названы симптомы коронавируса в Китае. Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом.