У Китаї заявили про ризик зараження коронавірусом в період інкубації

Голова Державного комітету у справах охорони здоров'я Китаю Ма Сяовей заявив, що новим коронавірусом можна заразитися під час інкубаційного періоду. Про це повідомляє CGTN.

Він розповів, що інкубаційний період в середньому становить десять днів. Самий нетривалий триває один день, а найбільший - 14 днів. Сяовей зазначив, що в цей період заразний вірус, що сильно відрізняється від ГРВІ.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що вірогідним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Вчені встановили, що 33 з 585 зразків з ринку морепродуктів "Хуанань" були виявлені нуклеїнові кислоти коронавіруса, із зразків середовища вдалося виділити вірус. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на ринку "Хуанань.

Раніше були названі симптоми коронавіруса в Китаї. Кашель - не єдиний симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусом.