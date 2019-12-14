ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае затопило угольную шахту, есть жертвы

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 20:28
В Китае затопило угольную шахту, есть жертвы
Фото: спасательные работы в Китае (twitter.com/PDChina)

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 12 числятся пропавшимы без вести

На юго западе Китая в городе Ибине произошло затопление шахты, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTN.

Также сообщается, что 14 человек считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел на территории муниципального уезда Гунсянь.

На месте происшествия активно ведутся спасательные работы. Причины аварии выясняются, ведется следствие.

Напомним, на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще ранее в Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли десять человек. Кроме того, 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься

Кроме того, 12 октября на границе Сомали и Кении произошел взрыв придорожного фугаса, в результате чего погибли по меньшей мере десять кенийских правоохранителей.

В Китае начали уничтожать доказательства репрессивной политики в отношении мусульман США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, - Белый дом
Новости Украины КитайШахта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь