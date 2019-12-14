В Китае затопило угольную шахту, есть жертвы

Фото: спасательные работы в Китае (twitter.com/PDChina)

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 12 числятся пропавшимы без вести

На юго западе Китая в городе Ибине произошло затопление шахты, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTN.

Также сообщается, что 14 человек считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел на территории муниципального уезда Гунсянь.

На месте происшествия активно ведутся спасательные работы. Причины аварии выясняются, ведется следствие.

Напомним, на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще ранее в Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли десять человек. Кроме того, 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься

Кроме того, 12 октября на границе Сомали и Кении произошел взрыв придорожного фугаса, в результате чего погибли по меньшей мере десять кенийских правоохранителей.