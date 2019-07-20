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В Китае в результате взрыва на заводе погибли 10 людей

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 06:10
В Китае в результате взрыва на заводе погибли 10 людей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще 19 человек получили ранения

В Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе  погибли 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украна со сслыкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что еще 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

Ранее сообщалось, что 19 июля в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли. 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести. 

РБК-Украина писало, что на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли двое человек, еще девять получили ранения. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар. Позже стало известно, что в Китае количество жертв взрыва на химическом заводе возросло до 62 человек.

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