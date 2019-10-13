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В Китае произошел взрыв в кафе, есть жертвы

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 11:19
В Китае произошел взрыв в кафе, есть жертвы
Фото: полиция Китая (xa-police.gov.cn)

В результате происшествия еще девять человек получили ранения

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Global Times.

По данным издания, еще девять человек получили ранения. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Отмечается, что поисково-спасательная операция на месте происшествия почти завершена.

Напомним, 12 октября на границе Сомали и Кении произошел взрыв придорожного фугаса, в результате чего погибли по меньшей мере десять кенийских правоохранителей.

Кроме того, 10 октября в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно. 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы.

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