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В Китае возросло число жертв утечки газа

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 14:19
В Китае возросло число жертв утечки газа
Фото: место аварии (twitter.com/PDChina)

Еще 19 человек получают медицинскую помощь в местной больнице

В Китае в результате утечки газа на грузовом судне в провинции Шаньдун увеличилось число жертв до десяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua

Также сообщается, что еще 19 человек, пострадавших в результате аварии, получают медицинскую помощь в местной больнице. Они находятся в стабильном состоянии. 

Предварительное расследование показало, что углекислый газ просочился из пожарной системы из-за неправильной эксплуатации членов экипажа. Ответственные за аварию находятся под стражей.

Напомним, 25 мая в провинции Шаньдун (Китай) произошла утечка газа, в результате которой погибли восемь человек. На грузовом судне произошла авария.  Причины утечки газа не называют.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Тайване произошел мощный взрыв на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Из-за взрыва пришлось эвакуировать более десяти тысяч человек. По предварительной информации, взрыв на химическом заводе мог повлечь утечку газа.

Кроме того, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

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