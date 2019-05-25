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В Китае из-за утечки газа погибли 8 человек

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 21:28
В Китае из-за утечки газа погибли 8 человек
Фото: место аварии (twitter.com/PDChina)

На грузовом судне произошла авария

В провинции Шаньдун (Китай) произошла утечка газа, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Xinhua.

Сообщается, что на грузовом судне произошла авария. Оно находилось в городском порту Лунъянь. Находившиеся на судне люди погибли в результате отравления углекислым газом, утечка которого произошла на корабле. Причины утечки газа не называются.

Ранее на Тайване произошел мощный взрыв на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Из-за взрыва пришлось эвакуировать более десяти тысяч человек. По предварительной информации, взрыв на химическом заводе мог повлечь утечку газа.

Ранее, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще 2 пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

Кроме того, в результате взрыва на фабрике по производству перлита в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере 5 человек, еще 3 человека были травмированы. Взрыв произошел из-за утечки газа из резервуара.

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