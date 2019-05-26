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У Китаї зросло число жертв витоку газу

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 14:19
У Китаї зросло число жертв витоку газу
Фото: місце аварії (twitter.com/PDChina)

Ще 19 осіб отримують медичну допомогу в місцевій лікарні

У Китаї в результаті витоку газу на вантажному судні в провінції Шаньдун збільшилася кількість жертв до десяти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Також повідомляється, що ще 19 осіб, постраждалих в результаті аварії, отримують медичну допомогу в місцевій лікарні. Вони перебувають у стабільному стані.

Попереднє розслідування показало, що вуглекислий газ просочився з пожежної системи із-за неправильної експлуатації членів екіпажу. Відповідальні за аварію перебувають під вартою.

Нагадаємо, 25 травня в провінції Шаньдун (Китай) стався витік газу, в результаті якого загинули вісім осіб. На вантажному судні сталася аварія. Причини витоку газу не називають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Тайвані стався потужний вибух на хімічному заводі Formosa Chemical and Fiber Corp. З-за вибуху довелося евакуювати більше десяти тисяч чоловік. За попередньою інформацією, вибух на хімічному заводі міг спричинити витік газу.

Крім того, в Техасі спалахнув пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще двоє постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

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