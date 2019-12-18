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В Китае возросло число жертв обвала на шахте

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 08:21
В Китае возросло число жертв обвала на шахте
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Жертвами обвала стали 16 шахтеров

Количество жертв обвала на шахте в Китае, который произошел во вторник, 17 декабря, возросло до 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным местных властей, жертвами обвала в шахте, вызванного взрывом газа, на юго-западе китайской провинции Гуйчжоу стали не менее 16 шахтеров.

Всего на момент инцидента в шахте находились 23 работников, из них 7 были спасены.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу произошел обвал на шахте. Тогда было известно о гибели 14 шахтеров, еще двое оставались заблокированными под землей. Семь работников шахты были спасены и эвакуированы в безопасное место.

Также РБК-Украина писало, что на юго-западе Китая в городе Ибине произошло затопление шахты, в результате чего погибли четыре человека. Еще 14 человек считались пропавшими без вести. Причины аварии расследуются, ведется следствие.

Кроме того, утром 18 декабря в китайской юго-западной провинции Сычуань произощло мощное землетрясение силой 5,2 баллов. Для проведения спасательных работ в провинцию были направлены команды медицинского персонала и пожарных. Все пострадавшие были госпитализированы.

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