В Китае произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Известно о минимум пяти пострадавших

Пять человек получили ранения по состоянию на 10 часов утра в среду, 18 декабря, после землетрясения силой 5,2 балла. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua net.

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) December 18, 2019

Напомним, ранее произошло землетрясения на Филиппинах, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека. Еще десятки получили ранения.