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У Китаї зросла кількість жертв обвалу на шахті

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 08:21
У Китаї зросла кількість жертв обвалу на шахті
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жертвами обвалу стали 16 шахтарів

Кількість жертв обвалу на шахті в Китаї, який стався у вівторок, 17 грудня, зросла до 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними місцевої влади, жертвами обвалу у шахті, спричиненого вибухом газу, на південному заході китайської провінції Гуйчжоу стали щонайменше 16 шахтарів.

Загалом на момент інциденту в шахті перебували 23 працівників, з них 7 було врятовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у китайській провінції Гуйчжоу стався обвал на шахті. Тоді було відомо про загибель 14 шахтарів, ще двоє залишалися заблокованими під землею. Сім працівників шахти було врятовано та евакуйовано в безпечне місце.

Також РБК-Україна писало, що на південному заході Китаю в місті Ібіне сталося затоплення шахти, в результаті чого загинули чотири людини. Ще 14 осіб вважалися зниклими без вести. Причини аварії з'ясовуються, ведеться слідство.

Крім того, вранці 18 грудня у китайській південно-західній провінції Сичуань стався потужний землетрус силою 5,2 балів. Для проведення рятувальних робіт у провінцію було направлено команди медичного персоналу та пожежних. Всі постраждалі були госпіталізовані.

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