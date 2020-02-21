В Китае умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухане от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 29-летний врач Пэн Иньхуа, работавший в одной из больниц, которая принимала заболевших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, Пэн Иньхуа, работавший в отделении респираторных вирусных инфекций и интенсивной терапии в Первой народной больнице района Цзянся, подхватил инфекцию, работая на "передовой".

Его госпитализировали 25 января, а 30 числа его состояние резко ухудшилось. Спустя три недели он умер.

При этом издание отмечает, что врач, специализировавшийся на респираторной и критической медицине, отложил свадьбу, чтобы продолжить лечение пациентов с коронавирусом. Он планировал жениться во время китайского нового года.

Напомним, 6 февраля умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус в Китае и пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции.

Кроме того, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

Кроме того, правительство Ирана сообщило о двух новых смертях, а также о 13 случаях заболеваемости коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо - в Тегеране и двое - в Гилане.