В Китае цементовоз раздавил два автомобиля, 9 человек погибли

Полиция задержала водителя цементовоза, проводится расследование

На юге Китая в провинции Гуандун в среду, 2 июля, грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля, 9 человек погибли, еще двое ранены. Об этом сообщила местная полиция, передает Xinhua.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду днем в округе Хуэйдун, когда цементовоз, по неизвестной причине, опрокинувшись, раздавил два автомобиля, проезжавших мимо.

К утру четверга, после завершения спасательной операции, девять человек были признаны погибшими, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

Полиция задержала водителя цементовоза, проводится расследование.

Напомним, 12 июля в Китае на химическом заводе в городе Ибинь прогремел взрыв, в результате чего 19 человек погибли, 12 получили ранения.