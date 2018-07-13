Взрыв на химзаводе в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены

Новости Происшествия 13.07.2018 - 05:25
Фото: взрыв на заводе в Китае (twitter.com/PDChina)
Фото: взрыв на заводе в Китае (twitter.com/PDChina)

Взрыв прогремел в четверг вечером на заводе Hengda в индустриальном парке в провинции Сычуань

В Китае на химическом заводе в городе Ибинь вечером в четверг, 12 июля, прогремел взрыв, в результате чего 19 человек погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает Xinhua.

"Взрыв произошел около 18:30 вечера (13:30 по Киеву, - ред.) в четверг на химическом заводе Hengda в индустриальном парке в провинции Сычуань, городе Ибинь", - сообщили в управлении по безопасности труда провинции.

По информации властей, состояние пострадавших стабильно.

Причины произошедшего пока неизвестны, начато расследование инцидента.

По информации агентства, завод принадлежал компании Hengda, специализирующейся на химической продукции.

Взрыв на химзаводе в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены
Взрыв на химзаводе в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены
 

Фото: взрыв на заводе в Китае

Напомним, в Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек, всех их госпитализировали. Пожар произошел на складе химической компании Heliopolis Chemical Industries.

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