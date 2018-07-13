Взрыв на химзаводе в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены

Взрыв прогремел в четверг вечером на заводе Hengda в индустриальном парке в провинции Сычуань

В Китае на химическом заводе в городе Ибинь вечером в четверг, 12 июля, прогремел взрыв, в результате чего 19 человек погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает Xinhua.

"Взрыв произошел около 18:30 вечера (13:30 по Киеву, - ред.) в четверг на химическом заводе Hengda в индустриальном парке в провинции Сычуань, городе Ибинь", - сообщили в управлении по безопасности труда провинции.

По информации властей, состояние пострадавших стабильно.

Причины произошедшего пока неизвестны, начато расследование инцидента.

По информации агентства, завод принадлежал компании Hengda, специализирующейся на химической продукции.

Фото: взрыв на заводе в Китае

Напомним, в Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек, всех их госпитализировали. Пожар произошел на складе химической компании Heliopolis Chemical Industries.