У Китаї цементовоз розчавив два автомобілі, 9 осіб загинули

Поліція затримала водія цементовозу, триває розслідування

На півдні Китаю в провінції Гуандун у середу, 2 липня, вантажівка перекинулася на два легкових автомобілі, 9 людей загинули, ще двоє поранені. Про це повідомила місцева поліція, передає Xinhua.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в середу вдень в окрузі Хвейдун, коли цементовоз, з невідомої причини, перекинувшись, розтрощив два автомобілі, що проїжджали повз.

До ранку четверга, після завершення рятувальної операції, дев'ять осіб були визнані загиблими, стан двох постраждалих оцінюється як стабільний.

Поліція затримала водія цементовозу, проводиться розслідування.

Нагадаємо, 12 липня в Китаї на хімічному заводі в місті Ібінь прогримів вибух, у результаті чого 19 людей загинули, 12 отримали поранення.