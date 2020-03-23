В Китае спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса в Европе

Глава шанхайской группы клинических экспертов Covid-19 Чжан Веньхун считает, что Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, китайский эксперт Веньхун на видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.

"Было бы абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе", - сказал Веньхун.

По его мнению, без одновременных действий по всему миру те страны, которые вводят жесткие меры, как и ранее будут подвергаться риску завезенных инфекций, как это происходит в Китае. Поэтому по мере распространения болезни и увеличению числа погибших правительства могут изменить свои стратегии и более жестко изолировать людей.

Напомним, более 43 тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов.

Ранее в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.