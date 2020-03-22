Китай не внес в статистику более 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Таким образом число заболевших в Китае может оказаться на треть выше правительственных данных

Более 43 тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства.

Согласно новой информации, в конце февраля в стране выявили более 43 тысяч граждан - бессимптомных носителей вируса. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.

По версии издания, таким образом число заболевших в Китае может оказаться на треть выше правительственных данных и достигать 125 тысяч.

Отметим, на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Райан отметил, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.

Напомним, Министерство здравоохранения уточнило информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве и отметило, что о последнем случае в столице сообщат позже.