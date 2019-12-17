В Китае на шахте произошел обвал угля, десятки погибших

Во вторник, 17 декабря, в результате обвала угля на шахте в китайской

а юго-западе Китая в городе Ибине произошло затопление шахты, в результате чего погибли четыре человека.

Также сообщалось, что на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще ранее в Китае в провинции Хэнань произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе, в результате чего погибли десять человек. Кроме того, 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести.

Также РБК-Украина писало, что в Германии 8 ноября произошел взрыв на шахте, в результате которого двое человек пострадали и более 30 были заблокированы под землей.