У Китаї на шахті стався обвал вугілля, десятки загиблих

У вівторок, 17 грудня, в результаті обвалу вугілля на шахті в китайській

а південному заході Китаю в місті Ібіне сталося затоплення шахти, в результаті чого загинули чотири людини.

Також повідомлялося, що на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Ще раніше в Китаї в провінції Хенань стався вибух на газопереробному заводі, в результаті чого загинуло десять осіб. Крім того, 19 людей серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині 8 листопада стався вибух на шахті, в результаті якого двоє людей загинули та понад 30 були заблоковані під землею.