В Китае произошло мощное землетрясение

Иллюстративное фото (nsf.gov)

Сила землетрясения достигала 5,6 баллов

В среду, 1 апреля, на юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в районе Шику на юго-западе провинции Сычуань. Толчки в Гардзе-Тибетском автономном округе был зафиксирован о 20:23 по пекинскому времени.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. В районе эпицентра проживают не много людей. Информации о пострадавших и причиненном ущербе нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо произошли два землетрясения. Первое землетрясение было магнитудой 6,5 баллов, энергетический класс другого достигал - 4,6. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Также РБК-Украина писало, что в Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. В воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5. До этого в хорватской столице произошло еще два землетрясения, которые повлекли разрушения в центре города.

Кроме того, 21 марта в Греции землетрясение силой 5,6 баллов. Толчки ощущались в Теспротия, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.