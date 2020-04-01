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У Китаї стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 20:42
У Китаї стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Сила землетрусу сягала 5,6 балів

У середу, 1 квітня, на півдні Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,6 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними Китайського сейсмологічного центру, землетрус стався в районі Шіку на південному заході провінції Сичуань. Поштовхи у Гардзе-Тібетському автономному окрузі було зафіксовано о 20:23 за пекінським часом.

Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів. У районі епіцентру проживають небагато людей. Інформації про постраждалих та завдану шкоду немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Айдахо сталися два землетруси. Перший землетрус був магнітудою 6,5 балів, енергетичний клас іншого сягав - 4,6. Епіцентр залягав на глибині 10 кілометрів.

Також РБК-Україна писало, що у Хорватії в результаті сильного землетрусу постраждали 17 осіб. У неділю в хорватській столиці Загребі стався землетрус магнітудою 3,5. До цього в хорватській столиці сталося ще два землетруси, які спричинили руйнування в центрі міста.

Крім того, 21 березня в Греції стався землетрус силою 5,6 балів. Поштовхи відчувалися в Теспротія, Превезе, Яніні, Арте, на Корфу і в інших регіонах країни.

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