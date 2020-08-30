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В Китае произошло обрушение в ресторане, погибли и пострадали более 50 человек

Китай, Воскресенье 30 августа 2020 08:58
В Китае произошло обрушение в ресторане, погибли и пострадали более 50 человек
Фото: обрушенное здание, в котором располагался ресторан (xinhuanet.com)
Автор: Максим Зайченко

В городе Линьфэнь провинции Шаньси в Китае произошло обрушение ресторана. Во время происшествия там праздновали день рождения.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел около 9:40 утра 29 августа, когда родственники и другие жители деревни участвовали в праздновании дня рождения 80-летнего пожилого человека в ресторане "Цзюйсянь".

"В 3:52 утра 30 августа завершилась поисково-спасательная работа. Из-под завалов обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 57 человек, в том числе 29 человек погибли, семеро получили тяжелые ранения и еще 21 человек получил легкие ранения. Жизни семи тяжело раненных ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование причин ЧП.

Напомним, ранее в Китае закрыли село после смерти от бубонной чумы.

Кроме этого, ранее в Китае взорвался бензовоз, почти десять погибших и сотня раненых.

Также РБК-Украина писало, что в Китае мужчина напал с ножом на школьников: пострадали 40 человек.

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