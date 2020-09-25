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В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei

Дунгуань, Пятница 25 сентября 2020 20:05
В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei
Фото: пожар в лаборатории Huawei (скрин видео twitter.com/disclosetv)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 сентября, в китайском городе Дунгуань провинции Гуандун произошел пожар в лаборатории Huawei. В ней тестируют оборудование для сетей 4G и 5G.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, пожар в исследовательской лаборатории компании Huawei произошел в 15:16 по местному времени. Спасатели ликвидировали его в 16:50. Известно, что в этой лаборатории работает около 25 тысяч человек, однако никто не пострадал.

Причина возгорания остается неясной. Компания Huawei пока не дала никаких комментариев.

Напомним, ранее в американском штате Техас произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена.

Кроме того, в городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, произошел пожар на складах со списанными боеприпасами.

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