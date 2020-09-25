В Китае произошел пожар в лаборатории Huawei

Фото: пожар в лаборатории Huawei (скрин видео twitter.com/disclosetv)

Сегодня, 25 сентября, в китайском городе Дунгуань провинции Гуандун произошел пожар в лаборатории Huawei. В ней тестируют оборудование для сетей 4G и 5G.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, пожар в исследовательской лаборатории компании Huawei произошел в 15:16 по местному времени. Спасатели ликвидировали его в 16:50. Известно, что в этой лаборатории работает около 25 тысяч человек, однако никто не пострадал.

Причина возгорания остается неясной. Компания Huawei пока не дала никаких комментариев.

une autre vidéo du centre de recherche en feu. pic.twitter.com/zwq7ards7J — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) September 25, 2020

Напомним, ранее в американском штате Техас произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена.

Кроме того, в городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, произошел пожар на складах со списанными боеприпасами.