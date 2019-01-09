В Китае продажи автомобилей впервые упали на 6% более чем за 20 лет

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В 2019 прогнозируется сохранение слабости китайского авторынка

Впервые за более чем 20 лет продажи автомобилей в Китайской народной республике в 2018 году сократились на 6% - до 22,7 млн. Такие данные обнародовала Китайская ассоциация пассажирских автомобилей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Указано, что в показатель включили реализацию легковых автомобилей, внедорожников и универсалов.

В частности, в декабре продажи сократились на 19% в годовом выражении, до 2,256 млн машин, после снижения на 18% в ноябре и на 13,2% в октябре. Сообщается, что снижение продаж наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд.

Так, ассоциация прогнозирует в этом году сохранение слабости китайского авторынка, который является крупнейшим в мире. По оценкам организации, рост продаж составит около 1,2%.

В частности, Bloomberg сообщает, что потенциальных покупателей отпугивают нерешенные торговые споры с США, падение китайского рынка акций и торможение экономического роста.

Кроме того, по мнению генерального секретаря Китайской ассоциации пассажирских автомобилей Цуй Дуншу, давление на автопроизводителей усиливается.

"Снижение продаж может ускорить процесс вытеснения некомпетентных игроков, и, возможно, мы увидим, как в течение предстоящего года некоторые из них покинут рынок", - прокомментировал Дуншу.

Как писало РБК-Украина ранее, американский лидер Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки.

Напомним, во вторник Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Добавим, очередной раунд переговоров Вашингтона с Пекином стартовал 7 января. На их фоне азиатские рынки уже показали рост.