Трамп заявил об очень удачных торговых переговорах с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Отметим, 7 января США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят очень хорошо. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Отметим, что в понедельник, 7 января, страны начали переговоры о новом торговом соглашении.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - подчеркнул глава США.

Напомним, как сообщалось, в Пекине в понедельник, 7 января, начались торговые переговоры представителей США и Китая. Отмечалось, что в делегацию США входят представители министерств торговли, финансов, сельского хозяйства и энергетики. При этом состав китайской делегации не уточнялся.

Как писало РБК-Украина ранее, источники Bloomberg сообщали о том, что правительственная делегация США прибудет в Пекин для проведения переговоров.

Так, лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

Добавим также, Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашения по торговле. Ранее, в начале декабря, американский лидер уже заявлял об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая.