Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп готовится поставить точку в торговой войне, чтобы оживить рынки США

Президент США Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В частности, по словам источников Bloomberg, ключевые советники Трампа в экономических вопросах выступают за быстрое разрешение торговой войны между США и Китаем. Bloomberg подчеркивает, что с договоренности Трампа и Си Цзиньпина на декабрьском саммите G20 об отсрочке введения новых пошлин индекс S&P 500 упал примерно на 8%.

Источники Bloomberg также уверяют, что Трамп готов заключить торговое перемирие с Пекином, чтобы оживить американские рынки.

Напомним, вчера Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Отметим, очередной раунд переговоров Вашингтона с Пекином стартовал 7 января. На их фоне азиатские рынки уже показали рост, в частности, японский индекс Nikkei вырос на 1,31%, гонконгский HSI - на 2,46%, южнокорейский Kospi - на 1,81%. Индекс S&P 500 также показал небольшой рост в 0,5%.