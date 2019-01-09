Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, - Bloomberg

Трамп готовится поставить точку в торговой войне, чтобы оживить рынки США
Президент США Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
В частности, по словам источников Bloomberg, ключевые советники Трампа в экономических вопросах выступают за быстрое разрешение торговой войны между США и Китаем. Bloomberg подчеркивает, что с договоренности Трампа и Си Цзиньпина на декабрьском саммите G20 об отсрочке введения новых пошлин индекс S&P 500 упал примерно на 8%.
Источники Bloomberg также уверяют, что Трамп готов заключить торговое перемирие с Пекином, чтобы оживить американские рынки.
Напомним, вчера Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо".
Отметим, очередной раунд переговоров Вашингтона с Пекином стартовал 7 января. На их фоне азиатские рынки уже показали рост, в частности, японский индекс Nikkei вырос на 1,31%, гонконгский HSI - на 2,46%, южнокорейский Kospi - на 1,81%. Индекс S&P 500 также показал небольшой рост в 0,5%.