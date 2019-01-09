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У Китаї продажі автомобілів вперше впали на 6% більше ніж за 20 років

Новини » Економіка    09.01.2019 - 17:18
У Китаї продажі автомобілів вперше впали на 6% більше ніж за 20 років
Ілюстративне фото (GettyImages)

У 2019 прогнозується збереження слабкості китайського авторинку

Вперше за більш ніж 20 років продажі автомобілів у Китайській народній республіці в 2018 році скоротилися на 6% - до 22,7 млн. Такі дані оприлюднила Китайська асоціація пасажирських автомобілів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зазначено, що в показник включили реалізацію легкових автомобілів, позашляховиків і універсалів.

Зокрема, в грудні продажі скоротилися на 19% у річному вираженні, до 2,256 млн машин, після зниження на 18% у листопаді і на 13,2% у жовтні. Повідомляється, що зниження продажів спостерігається уже протягом семи місяців поспіль.

Так, асоціація прогнозує у цьому році збереження слабкості китайського авторинку, який є найбільшим у світі. За оцінками організації, зростання продажів складе близько 1,2%.

Зокрема, Bloomberg повідомляє, що потенційних покупців відлякують невирішені торгові суперечки зі США, падіння китайського ринку акцій і гальмування економічного зростання.

Крім того, на думку генерального секретаря Китайської асоціації пасажирських автомобілів Цуй Дуншу, тиск на автовиробників посилюється.

"Зниження продажів може прискорити процес витіснення некомпетентних гравців, і, можливо, ми побачимо, як протягом майбутнього року деякі з них покинуть ринок", - прокоментував Дуншу.

Як писало РБК-Україна раніше, американський лідер Дональд Трамп готовий до перемир'я у торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.

Нагадаємо, у вівторок Трамп повідомив, що торгові переговори з Китаєм йдуть "дуже добре".

Додамо, черговий раунд переговорів Вашингтону з Пекіном стартував 7 січня. На їх фоні азіатські ринки вже показали зростання.

Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, - Bloomberg Трамп заявив про дуже вдалі торгові переговори з Китаєм
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