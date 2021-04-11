В Китае признали низкую эффективность своих вакцин. Одной из них начнут прививать в Украине

"Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий", - заявил он.

Эксперты считают, что совмещение вакцин может повысить эффективность защиты от вируса. К примеру, британские ученые изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Пресс-секретарь компании Sinovac Biotech Лю Пейчен заявил, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.

Разницу в оценках эффективности вакцин от коронавируса в компании-производителе связывают с "возрастом людей, участвовавших в исследовании, штаммом вируса и другими факторами".