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Когда украинцев начнут прививать вакциной Sinovac. В Минздраве назвали дату

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 20:11
Когда украинцев начнут прививать вакциной Sinovac. В Минздраве назвали дату Фото: на следующей неделе украинцев начнут прививать вакциной Sinovac (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

Вакцину CoronaVac, которую Украина закупила у китайской фармкомпании Sinovac, в понедельник, 12 апреля, могут отправить в регионы. В таком случае делать прививки этой вакциной начнут со вторника, 13 апреля.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что CoronaVac расфасован в однодозные шприцы. Это более удобно, чтобы приехать для вакцинации к маломобильным людям или небольшим группам людей, объяснил Ляшко. К тому же интервал между двумя дозами у него меньше, чем у препарата AstraZeneса - 14-28 дней.

"Этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживают. Еще мы будем вакцинировать CoronaVac работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году, а также олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх в 2021 году. Также CoronaVac провакцинируют представителей критической инфраструктуры, это, в первую очередь, сотрудники патрульной полиции", - сказал главный санитарный врач.

Ляшко уточнил, что по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике вторую дозу вакцины CoronaVac будут колоть украинцам через 28 дней после первой.

Так, 10 апреля должен был завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с этого дня в Украине начнут делать прививки данным препаратом.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года.

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