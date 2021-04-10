Когда украинцев начнут прививать вакциной Sinovac. В Минздраве назвали дату

Он отметил, что CoronaVac расфасован в однодозные шприцы. Это более удобно, чтобы приехать для вакцинации к маломобильным людям или небольшим группам людей, объяснил Ляшко. К тому же интервал между двумя дозами у него меньше, чем у препарата AstraZeneса - 14-28 дней.

"Этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживают. Еще мы будем вакцинировать CoronaVac работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году, а также олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх в 2021 году. Также CoronaVac провакцинируют представителей критической инфраструктуры, это, в первую очередь, сотрудники патрульной полиции", - сказал главный санитарный врач.



Ляшко уточнил, что по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике вторую дозу вакцины CoronaVac будут колоть украинцам через 28 дней после первой.