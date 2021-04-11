У Китаї визнали низьку ефективність своїх вакцин. Однією з них почнуть щепити в Україні

"Зараз формально обговорюється питання про те, чи повинні ми використовувати для процесу імунізації різні вакцини з різних технічних ліній", - заявив він.

Експерти вважають, що поєднання вакцин може підвищити ефективність захисту від вірусу. Наприклад, британські вчені вивчають можливість послідовної імунізації комбінацією вакцин Pfizer і AstraZeneca.

Прес-секретар компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен заявив, що ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. На сьогодні він складає 14 днів.

Різницю в оцінках ефективності вакцин від коронавірусу в компанії-виробнику пов'язують з "віком людей, які брали участь у дослідженні, штамом вірусу та іншими факторами".