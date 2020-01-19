В Китае неизвестным вирусом заболели более 60 человек

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От болезни уже скончались 2 человека

По состоянию на 19 января в Китае зафиксированы 62 случая заболевания неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным медицинских работников, в китайском городе Ухань обнаружено еще 17 случаев заболевания неизвестной болезнью, которая якобы походит из местного рынка животных. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные - в стабильном. От данной болезни уже скончались 2 человека.

Как считаются эксперты, настоящее количество людей, которые были заражены неизвестным вирусом, может быть в разы больше. Центр глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона подсчитал, что сейчас количество больных может достигать 1700.

Отмечается, что три случая заболевания выявлены в Таиланде и Японии у людей, которые приехали из Уханя.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая уже заболели 45 человек. В связи с этим в аэропортах США решили проверять прибывший из Китая пассажиров на заражение неизвестным вирусом.

Также РБК-Украина писало, в Украине активизировалась вирусная пневмония. Болезнь развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполненные больницы, трое пациентов умерли.