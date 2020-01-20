У Китаї підтвердили, що новий вірус здатний передаватися від людини до людини

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Дві людини в Китаї заразилися новим вірусом від інших людей

Влада Китаю підтвердила, що новий тип коронавірус, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, в тому числі від людини до людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що експерти Держкомітету з питань охорони здоров'я Китайської Народної Республіки підтвердили факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких знаходяться хворі. В даний час відомо про 14 хворих медпрацівників.

"Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, китайська влада повідомила про 139 нових хворих невідомою хворобою легенів, викликаної новим різновидом коронавіруса. Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків в даний час перевищує 200. Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон - зафіксовані два випадки в Таїланді і один в Японії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні активізувалася вірусна пневмонія. Хвороба розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків. У Тернополі переповнені лікарні, троє пацієнтів померли.