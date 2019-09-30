В Китае оценили риски исключения компаний из фондового рынка США

Правительство Китая считает, что исключение китайских компаний из фондового рынка США приведет к нестабильной ситуации на международных рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуана, такие действия нанесут ущерб обеим сторонам.

"Любое разъединение Китая и Соединенных Штатов нанесет ущерб обеим сторонам и вызовет нестабильность на международных рынках", - заявил Шуан.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, появилась информация, что США планируют исключить китайские компании из американских фондовых бирж. Это должно помочь ограничить инвестиции США в Китай.

Ранее РБК-Украина сообщало, что торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10-11 октября. Встреча представителей двух стран должна состояться в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассмотреть возможность временного торгового соглашения с Китаем, которое решит торговый спор между государствами.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обвинил Китай в не выполнении обещания, которое взял на себя во время вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.