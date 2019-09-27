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В США назвали сроки возобновления торговых переговоров с Китаем

Новости » В мире    27.09.2019 - 10:18
В США назвали сроки возобновления торговых переговоров с Китаем
Иллюстративное фото (GettyImages)

Встреча состоится в середине октября

Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10-11 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на cnbc.

По их информации, встреча представителей двух стран должна состояться в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассмотреть возможность временного торгового соглашения с Китаем, которое решит торговый спор между государствами.

Как известно, в конце июля делегации США и Китая провели переговоры, которые закончились безрезультатно. США с сентября повысили таможенные ставки на китайские товары, стоимостью 300 миллиардов долларов, с 10 до 15%. А с 1 октября планируется повысить пошлину еще с 25 до 30% на товары стоимостью 250 миллиардов долларов.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году. Тогда президент США Дональд Трамп поднял таможенные ставки на отдельную категорию китайских товаров. В свою очередь, Китай ответил тем же.

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в грабительской деятельности, из-за которой Америка лишилась миллионов рабочих мест. По словам Трампа, Китай не выполнил обещания, которое взял на себя во время вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

Также, как сообщалось, США ввели санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти.

США ввели санкции против китайских компаний из-за Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговля
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