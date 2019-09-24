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Трамп обвинил Китай в невыполнении обещаний

Новости » Политика    24.09.2019 - 19:58
Трамп обвинил Китай в невыполнении обещаний
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

По мнению Трампа, Китай лишил США миллионов рабочих мест

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что обвинил Китай в грабительской деятельности, которая лишила Америку миллионов рабочих мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, Китай не выполнил обещания, которые взял на себя во время вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

"Китай не только отказался принять обещанные реформы, но и охватил экономическую модель, зависящую от огромных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, принудительного обмена технологиями, демпинга товаров и кражи интеллектуальной собственности, а также торговых секретов в больших масштабах", - заявил Трамп.

Несмотря на это, президент США заявил, что Америка готова к восстановлению экономических отношений с Китаем.

"Американский народ привержен восстановлению баланса в наших отношениях с Китаем. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения, которое будет выгодно для обеих стран. Как я ясно дал понять, я не приму плохую сделку", - заявил Трамп.

Напомним, 20 сентября в Вашингтоне возобновилась подготовка к торговым переговорам между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка может состояться в начале октября.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиКитай
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