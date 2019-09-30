У Китаї оцінили ризики виключення компаній з фондового ринку США

Уряд Китаю вважає, що виключення китайських компаній з фондового ринку США призведе до нестабільної ситуації на міжнародних ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуана, такі дії завдадуть шкоди обом сторонам.

"Будь-яке роз'єднання Китаю та Сполучених Штатів завдасть шкоди обом сторонам і викличе нестабільність на міжнародних ринках", - заявив Шуан.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 вересня, з'явилася інформація, що США планують виключити китайські компанії з американських фондових бірж. Це повинно допомогти обмежити інвестиції США в Китай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що торгові переговори між США і Китаєм відновляться 10-11 жовтня. Зустріч представників двох країн має відбутися у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий розглянути можливість тимчасового торгового угоди з Китаєм, яке вирішить торговий спір між державами.

Під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в не виконанні обіцянки, яке взяв на себе під час вступу до Світової організації торгівлі в 2001 році.