США планирует исключить китайские компании из фондовых бирж

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Такой шаг должен ограничить инвестиции США в Китай

Правительство США рассматривает возможность исключения китайских компаний из американских фондовых бирж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник Reuters.

Сообщается, что такой шаг станет частью более широких ограничений на инвестиции США в Китай. При этом на данный момент не существует точного механизма, как исключить китайские компании.

"Любой план подлежит утверждению президентом Дональдом Трампом, который дал зеленый свет обсуждению", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10-11 октября. Встреча представителей двух стран должна состояться в Вашингтоне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп обвинил Китай в грабительской деятельности, из-за которой Америка лишилась миллионов рабочих мест. По словам Трампа, китайское правительство не выполнило взятое на себя обещание во время вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.



