В Китае обрушилась угольная шахта, есть погибшие

Число погибших шатеров в Китае превысило 20 человек

В китайской провинции Шэньси обрушилась угольная шахта в то время, когда под землей находились 87 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, вначале местные власти сообщили о 19 погибших из-за обвала на шахте компании Baiji Mining. Инцидент произошел в субботу, 12 января, в 16:30 по местному времени.

Спасатели эвакуировали в безопасное место 66 шахтеров и продолжили поиски еще двух пропавших работников шахты.

Video: Search for two trapped miners is underway after a roof collapsed, killing at least 19 miners at a coal mine in NW China's Shaanxi Province on Saturday pic.twitter.com/FRckcytRkA