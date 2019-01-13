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В Китае обрушилась угольная шахта, есть погибшие

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 04:24
В Китае обрушилась угольная шахта, есть погибшие

Число погибших шатеров в Китае превысило 20 человек

В китайской провинции Шэньси обрушилась угольная шахта в то время, когда под землей находились 87 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, вначале местные власти сообщили о 19 погибших из-за обвала на шахте компании Baiji Mining. Инцидент произошел в субботу, 12 января, в 16:30 по местному времени.

Спасатели эвакуировали в безопасное место 66 шахтеров и продолжили поиски еще двух пропавших работников шахты.

Вскоре издание People's Daily сообщило в Twitter о 21 погибшем. Местные власти сообщили, что во время поисковой операции были найдены тела еще двух шахтеров. Причины аварии пока не установлены.

В Китае обрушилась угольная шахта, есть погибшие

Напомним, 11 января 2019 на шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области произошла вспышка метана. Пострадали 5 горняков.

В Павлограде на шахте произошла вспышка метана, есть пострадавшие На шахте Донецкой области произошел пожар
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