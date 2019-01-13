У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Число загиблих шатеров в Китаї перевищила 20 осіб

В китайській провінції Шеньсі обвалилася вугільна шахта в той час, коли під землею знаходилися 87 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними агентства, спочатку місцева власта повідомила про 19 загиблих через обвал на шахті компанії Baiji Mining. Інцидент стався в суботу, 12 січня, в 16:30 за місцевим часом.

Рятувальники евакуювали в безпечне місце 66 шахтарів і продовжили пошуки ще двох зниклих працівників шахти.

Video: Search for two trapped miners is underway after a roof collapsed, killing at least 19 miners at a coal mine in NW China's Shaanxi Province on Saturday pic.twitter.com/FRckcytRkA — CGTN (@CGTNOfficial) 13 січня 2019 р.

Незабаром видання People's Daily повідомило в Twitter про 21 загиблого. Місцева влада повідомила, що під час пошукової операції були знайдені тіла ще двох шахтарів. Причини аварії поки не встановлені.

Нагадаємо, 11 січня 2019 на шахті імені Героїв космосу в Павлоградському районі Дніпропетровської області стався спалах метану. Постраждали 5 гірників.