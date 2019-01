У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Число загиблих шатеров в Китаї перевищила 20 осіб

В китайській провінції Шеньсі обвалилася вугільна шахта в той час, коли під землею знаходилися 87 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними агентства, спочатку місцева власта повідомила про 19 загиблих через обвал на шахті компанії Baiji Mining. Інцидент стався в суботу, 12 січня, в 16:30 за місцевим часом.

Рятувальники евакуювали в безпечне місце 66 шахтарів і продовжили пошуки ще двох зниклих працівників шахти.

Video: Search for two trapped miners is underway after a roof collapsed, killing at least 19 miners at a coal mine in NW China's Shaanxi Province on Saturday pic.twitter.com/FRckcytRkA