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У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 04:24
У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Число загиблих шатеров в Китаї перевищила 20 осіб

В китайській провінції Шеньсі обвалилася вугільна шахта в той час, коли під землею знаходилися 87 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними агентства, спочатку місцева власта повідомила про 19 загиблих через обвал на шахті компанії Baiji Mining. Інцидент стався в суботу, 12 січня, в 16:30 за місцевим часом.

Рятувальники евакуювали в безпечне місце 66 шахтарів і продовжили пошуки ще двох зниклих працівників шахти.

Незабаром видання People's Daily повідомило в Twitter про 21 загиблого. Місцева влада повідомила, що під час пошукової операції були знайдені тіла ще двох шахтарів. Причини аварії поки не встановлені.

У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Нагадаємо, 11 січня 2019 на шахті імені Героїв космосу в Павлоградському районі Дніпропетровської області стався спалах метану. Постраждали 5 гірників.

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