ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Павлограде на шахте произошла вспышка метана, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 05:04
В Павлограде на шахте произошла вспышка метана, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вследствие инцидента пятеро горняков получили ожоги

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области произошла вспышка метана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК Павлоградуголь в Facebook.

Как сообщается, на место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО

"Сегодня, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на шахте проводятся работы по ликвидации последствий аварии.

 

Сегодня, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке...

Опубліковано ДТЭК Павлоградуголь Четвер, 10 січня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в подсобном помещении шахты "Котляревского" в Покровском районе Донецкой области утром, 9 января, произошел пожар.

Установлено, что пожар произошел в подсобном помещении шахты. Пожар был локализован в 11:06 и в 12:00 - ликвидирован. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

В Чехии выросло число погибших от взрыва на шахте Рада продлила переходный период для поддержки государственных шахт
Новости Украины ПавлоградШахтавспышка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь