В Павлограде на шахте произошла вспышка метана, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вследствие инцидента пятеро горняков получили ожоги

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области произошла вспышка метана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК Павлоградуголь в Facebook.

Как сообщается, на место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО

"Сегодня, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на шахте проводятся работы по ликвидации последствий аварии.

Сегодня, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке... Опубліковано ДТЭК Павлоградуголь Четвер, 10 січня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в подсобном помещении шахты "Котляревского" в Покровском районе Донецкой области утром, 9 января, произошел пожар.

Установлено, что пожар произошел в подсобном помещении шахты. Пожар был локализован в 11:06 и в 12:00 - ликвидирован. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.