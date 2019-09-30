В Китае обнаружили новое месторождение нефти

Иллюстративное фото (shippingherald com)

Новое месторождение нашли в бассейне Ордос в провинции Ганьсу

Китайская нефтегазовая компания PetroChina обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт компании.

Как сообщается, новое месторождение нашли в бассейне Ордос в провинции Ганьсу.

"Доказанный объем запасов нефти составляет 358 млн тонн, предполагаемый объем запасов нефти оценивается в 693 млн тонн, что означает открытие большого нефтяного месторождения с общими запасами в 1 млрд тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в бассейне Сычуань на юге центральной части Китая PetroChina обнаружила месторождение сланцевого газа объемом в более чем 1 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

Напомним, компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти после атаки дронов на объект НПЗ.