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Саудовская Аравия планирует восстановить добычу нефти к концу сентября

Новости » Энергетика    22.09.2019 - 20:36
Саудовская Аравия планирует восстановить добычу нефти к концу сентября
Иллюстративное фото (statoil.com)

В настоящее время на НПЗ Saudi Aramco круглосуточно ведутся работы

Компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти, после атаки дронов на объект НПЗ. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, работы ведутся круглосуточно, необходимое оборудование доставили из США и Европейского союза.

Нефтедобывающая компания Aramco сократила добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки.

Напомним, 21 сентября РБК-Украина писало, что цены на североморскую нефть марки Brent показали максимальный недельный рост с начала 2019 года после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся вследствие атаки, которую провели с помощью дронов.

Комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок. Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого инцидента. В свою очередь, Иран отрицает причастность к этим атакам.

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