У Китаї виявили нове родовище нафти

Ілюстративне фото (shippingherald com)

Нове родовище знайшли у басейні Ордос в провінції Ганьсу

Китайська нафтогазова компанія PetroChina виявила нове родовище нафти на північному заході країни з запасами понад 1 млрд тонн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт компанії.

Як повідомляється, нове родовище знайшли у басейні Ордос в провінції Ганьсу.

"Доведений обсяг запасів нафти становить 358 млн тонн, передбачуваний обсяг запасів нафти оцінюється в 693 млн тонн, що означає відкриття великого нафтового родовища із загальними запасами в 1 млрд тонн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в басейні Сичуань на півдні центральної частини Китаю PetroChina виявили родовище сланцевого газу обсягом більш ніж 1 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що державній нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco можуть знадобитися місяці, щоб відновити діяльність після атаки дронів на свої об'єкти.

Нагадаємо, компанія Saudi Aramco планує до кінця вересня вийти на колишній рівень видобутку нафти після атаки дронів на об'єкт НПЗ.