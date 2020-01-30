В Китае назвали дату окончания заболеваемости коронавирусом

В правительстве Китая назвали дату, когда распространение коронавируса пойдет на спад. Об этом сообщает Reuters.

Власти КНР предполагают, что вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Напомним, количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек. В частности, за сутки 29 января в провинции Хубэй число погибших от коронавируса увеличилось на 37 человек, а число заразившихся - на 1032. Общее число заразившихся в провинции по состоянию на конец среды составило 4586 человек.

Как писало РБК-Украина, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах. Ранее в Тибете объявили о закрытии всех достопримечательностей и введении обязательного двухнедельного карантина в отношении всех прибывающих туда.

Добавим также, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

Отметим, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.