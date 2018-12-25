В британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу

Фото: на месте происшествия (twitter.com/livechonews)

В результате происшествия пострадали два человека

В Ливерпуле (Великобритания) автомобиль въехал в группу пешеходов, переходящих улицу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Liverpool Echo.

По данным портала, инцидент произошел в центре города рядом с ночным клубом Diablos.

На опубликованной видеозаписи видно, как белый кроссовер наехал на группу из четырех человек и протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров.

В скорой помощи сообщили, что оба пострадавших в результате происшествия мужчин госпитализированы, один - с серьезными травмами.

В полиции заявили, что арестовали 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.

Напомним, в ноябре в китайской провинции Ляолин на северо-востоке страны около одной из местных начальных школ в детей и подростков, переходивших через дорогу, на полной скорости врезался автомобиль. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.