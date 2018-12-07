На Закарпатье мужчина въехал в толпу людей, есть погибшая и раненые

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В результате удара погибла 34-летняя сестра водителя

В Закарпатской области в г. Виноградов мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, намеренно въехал в толпу людей, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается, 35-летний мужчина, двигаясь по ул. Космонавтов, на почве неприязненных отношений намеренно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру, рядом с ней находилось еще четверо человек - сожитель потерпевшей и соседи, все они получили телесные повреждения, сестра водителя от полученных травм скончалась в больнице.

В настоящее время по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят расследование.

Сообщается, что суд арестовал водителя с возможностью внесения залога. После внесения установленной судом суммы мужчину отпустили из-под стражи.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 6 декабря, в Соломенском районе Киева произошла перестрелка возле супермаркета на ул. Сурикова. Неизвестные обстреляли автомобиль, похитили из него сумку с деньгами и скрылись.

Также сообщалось, что в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников.