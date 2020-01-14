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В Китае автобус провалился под асфальт, есть погибшие и пострадавшие

Новости » В мире     14.01.2020 - 09:32
В Китае автобус провалился под асфальт, есть погибшие и пострадавшие
Фото с места происшествия (AFP)

Инцидент произошел после обвала асфальта в месте, где находилась выгребная яма

В Китае автобус провалился под асфальт после обвала в месте, где находилась выгребная яма, в результате чего 6 человек погибли и 16 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник вечером возле больницы в Синине, столице провинции Цинхай.

Также отмечается, что в последние годы в Китае было зарегистрировано несколько подобных провалов с жертвами.

Напомним, вчера в Киеве произошел прорыв трубы на ул. Антоновича в районе ТРЦ Ocean Plaza. В результате происшествия торговый центр затоплен, а движение в районе аварии было перекрыто.

В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадавших девять человек.

Кроме этого, в яму, где случился обвал, упала маршрутка, в которой находились пассажиры. Их вскоре эвакуировали спасатели. Обошлось без жертв.

Также РБК-Украина писало, что 5 ноября 2019 года в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.

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